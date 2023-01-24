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«Из FIS нас никто не вытеснял». Вяльбе — о сотрудничестве ФЛГР с международной федерацией

«Из FIS нас никто не вытеснял». Вяльбе — о сотрудничестве ФЛГР с международной федерацией
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация по-прежнему является частью Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), несмотря на отстранение российских лыжников от соревнований под её эгидой.

«Пару недель назад было онлайн-совещание по дальнейшему развитию лыжных гонок. ФЛГР тоже была приглашена на это совещание в качестве полноправного члена FIS. До этого мы отправляли в международную федерацию свои предложения, а на совещании высказали свою позицию уже очно. Мы живём обычной жизнью, из FIS нас никто не вытеснял», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Еленой Вяльбе на «Чемпионате»:

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