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Микаэла Шиффрин — о рекорде: здорово, что это произошло, когда совсем не ожидала

Микаэла Шиффрин — о рекорде: здорово, что это произошло, когда совсем не ожидала
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Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин высказалась о достижении рекордной 83-й победы на этапах Кубка мира.

Шиффрин побила женский рекорд по числу побед на этапах Кубка мира, которым владела её соотечественица Линдси Вонн. Абсолютное достижение по этому показателю принадлежит шведу Ингемару Стенмарку, на счету которого 86 побед.

«Я почти не чувствовала давления. То, что это возможно будет 83-я победа, практически вылетело у меня из головы. Думаю, очень здорово, что это произошло в тот момент, когда я на самом деле меньше всего об этом думала и совсем не ожидала», — приводит слова Шиффрин NBC.

Рекордной для Шиффрин стала победа в гигантском слаломе у женщин на этапе Кубка мира в Кронплатце (Италия).

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