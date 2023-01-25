«Почему бы Наталье не пострелять?» Бородавко — о переходе Непряевой в биатлон

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал шуточный ролик Савелия Коростелёва о том, что лыжница Наталья Непряева переходит в биатлон.
На видео Наталья практикуется в стрельбе из положения лёжа. Так как точность попаданий Непряевой оставляет желать лучшего, в финале Коростелёву ничего не остаётся, как объявить о возвращении спортсменки в лыжные гонки.
«Талантливые люди талантливы во всем — у них многогранные возможности. Для Непряевой было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного. Но уж если перейдёт, то от нее потребуется полная отдача, ха-ха. Если что-то случится, и она захочет перейти, то начнет с нуля и будет проходить весь путь. Наташа — очень сильный и способный спортсмен.
Сегодня у нас разгрузочный день, ребята расслабляются, шутят и ментально отдыхают. Конечно, серьезно не стоит воспринимать такие шутки от Коростелёва, но почему бы Наталье не пострелять? Может правда понравится и что-то решит для себя, ха-ха», — приводит слова Бородавко Sport24.
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