Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в Ле Русе. Карль в заявке

Опубликован состав сборной Германии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Ле Русе (Франция), который пройдёт в этот уикенд.

Обращает на себя внимание возвращение олимпийской чемпионки 2022 года в командном спринте Виктории Карль, которая с начала января залечивала травму. А вот ещё одна олимпийская чемпионка, Катарина Хенниг, не выступит во Франции, поскольку приняла решение дома подготовиться к чемпионату мира в Планице.

Женщины

Виктория Карль

Лаура Гиммлер

Пия Финк

Софи Крель

Колетта Ридцек

Катерине Заюрбрай

Мужчины

Лукас Бёгль

Янош Бруггер

Йонас Доблер

Альберт Кухлер

Фридрих Мох

Флориан Ноц

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).