Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в Ле Русе. Карль в заявке

Опубликован состав сборной Германии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Ле Русе (Франция), который пройдёт в этот уикенд.
Обращает на себя внимание возвращение олимпийской чемпионки 2022 года в командном спринте Виктории Карль, которая с начала января залечивала травму. А вот ещё одна олимпийская чемпионка, Катарина Хенниг, не выступит во Франции, поскольку приняла решение дома подготовиться к чемпионату мира в Планице.
Женщины
Виктория Карль
Лаура Гиммлер
Пия Финк
Софи Крель
Колетта Ридцек
Катерине Заюрбрай
Мужчины
Лукас Бёгль
Янош Бруггер
Йонас Доблер
Альберт Кухлер
Фридрих Мох
Флориан Ноц
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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