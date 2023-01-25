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Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в Ле Русе. Карль в заявке

Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в Ле Русе. Карль в заявке
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Опубликован состав сборной Германии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Ле Русе (Франция), который пройдёт в этот уикенд.

Обращает на себя внимание возвращение олимпийской чемпионки 2022 года в командном спринте Виктории Карль, которая с начала января залечивала травму. А вот ещё одна олимпийская чемпионка, Катарина Хенниг, не выступит во Франции, поскольку приняла решение дома подготовиться к чемпионату мира в Планице.

Женщины

Виктория Карль
Лаура Гиммлер
Пия Финк
Софи Крель
Колетта Ридцек
Катерине Заюрбрай

Мужчины

Лукас Бёгль
Янош Бруггер
Йонас Доблер
Альберт Кухлер
Фридрих Мох
Флориан Ноц

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

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