Чемпионка мира по прыжкам на лыжах будет представлять Косово вместо Австрии

Известная австрийская прыгунья на лыжах с трамплина Софи Зоршаг завершила процедуру смены гражданства, сообщает Exxpress.
Чемпионка мира 2021 года в командных соревнованиях конфликтовала с австрийской федерацией лыжного спорта из-за нелепой дисквалификации на Олимпиаде в Пекине. Причиной послужило неправильное оформление спонсорских наклеек. Спортсменка посчитала, что именно федерация виновна в данной ситуации, и решила уйти из сборной. На данный момент все формальности соблюдены и Зоршаг получила гражданство Косова.
«Нам обидно, потому что мы хотели её сохранить. Но сама Зоршаг подала заявление о смене гражданства в июне», — прокомментировал ситуацию глава австрийской федерации лыжного спорта Марио Штехер.
Из-за правил FIS Зоршаг вынуждена пропустить остаток сезона и чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице. Как заявил генеральный секретарь FIS Мишель Вион, о смене гражданства необходимо сообщать до конца мая, в противном случае сезон придётся пропустить.
Зоршаг станет первой представительницей Косова в прыжках на лыжах с трамплина.
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