Вероника Степанова пропустит седьмой этап Кубка России в Красногорске
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова объявила, что пропустит седьмой этап Кубка России, который состоится в Красногорске 3 — 5 февраля.
«На этап Кубка России в Красногорск я не поеду. Выбор непростой: если ехать и участвовать, то это может серьёзно приблизить меня к победе в общем зачёте соревнований.
Но такая поездка практически точно не позволит мне выйти на пик формы на чемпионских высотах, что пройдут в Малиновке в середине/конце февраля. Для меня и, наверное, большинства из соперниц это главные соревнования сезона. Поэтому — Красногорск мимо. Извините, дорогие болельщики, в этот раз не встретимся!» — написала Степанова в своих социальных сетях.
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