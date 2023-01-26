Алексей Петухов: биатлонисты лыжникам не конкуренты

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился мнением о конкуренции в скорости между российскими лыжниками и биатлонистами. Из-за отсутствия международных стартов некоторые российские биатлонисты всё чаще получают соревновательную практику, участвуя в лыжных состязаниях.



«С российскими биатлонистами пересекался, бегали вместе марафоны на Камчатке. 50-60 километров для них много, в биатлонной программе «двадцатка» — максимум. Другая техника бега с винтовкой, многолетняя привычка к специфическому дыханию с учётом стрельбы, всё это сказывается.



В российском биатлоне сейчас не вижу лидера, способного побороться с лучшими лыжниками страны. Пятое-десятое место, не выше. В то же время это полезная практика. Если не хватает гонок и будет польза для результатов, почему нет? Лыжнику в биатлоне делать нечего, всю голову и спину винтовкой собьёт, не говоря про стрельбу. А если наоборот — вполне. Популяризации двух наших видов точно пойдёт на пользу», — сказал Петухов в интервью «Матч ТВ».

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