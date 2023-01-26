Алексей Петухов: биатлонисты лыжникам не конкуренты

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился мнением о конкуренции в скорости между российскими лыжниками и биатлонистами. Из-за отсутствия международных стартов некоторые российские биатлонисты всё чаще получают соревновательную практику, участвуя в лыжных состязаниях.
«С российскими биатлонистами пересекался, бегали вместе марафоны на Камчатке. 50-60 километров для них много, в биатлонной программе «двадцатка» — максимум. Другая техника бега с винтовкой, многолетняя привычка к специфическому дыханию с учётом стрельбы, всё это сказывается.
В российском биатлоне сейчас не вижу лидера, способного побороться с лучшими лыжниками страны. Пятое-десятое место, не выше. В то же время это полезная практика. Если не хватает гонок и будет польза для результатов, почему нет? Лыжнику в биатлоне делать нечего, всю голову и спину винтовкой собьёт, не говоря про стрельбу. А если наоборот — вполне. Популяризации двух наших видов точно пойдёт на пользу», — сказал Петухов в интервью «Матч ТВ».
- 26 января 2023
-
10:33
-
10:00
-
08:40
- 25 января 2023
-
21:54
-
20:08
-
15:54
-
13:34
-
00:47
-
00:36
- 24 января 2023
-
17:33
-
16:54
-
14:13
-
13:44
-
09:55
-
09:30
-
09:14
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 23 января 2023
-
22:30
-
21:38
-
17:59
-
11:15
-
10:08
-
10:00
-
00:17
-
00:12
- 22 января 2023
-
23:32
-
19:05
-
18:56
-
18:24
-
15:59
-
15:31
-
12:28