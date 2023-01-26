Александр Большунов: Клебо — сильнейший лыжник мира, когда нет российских соперников

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о доминировании норвежца Йоханнеса Клебо на соревнованиях Кубка мира.

«Ни в коем случае нельзя принижать победы Клебо в отсутствие россиян. Йоханнес на самом деле очень сильный лыжник, он постоянно это доказывает на протяжении уже многих лет, что мы с ним соревнуемся. Я верю, что мы ещё побегаем вместе.

Клебо – сильнейший лыжник мира, когда нет российских соперников. Его победу это не обесценивает, но с нашим участием было бы интереснее для всех, в том числе и для него. Я уверен, что мы бы навязали Йоханнесу борьбу и в отдельных гонках и в общем зачёте. А так ему даже напрягаться не пришлось. Но никаких претензий – он сделал всё то, что требовалось для победы», – сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»: