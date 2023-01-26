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Большунов рассказал, что его мотивирует продолжать карьеру после всевозможных побед

Большунов рассказал, что его мотивирует продолжать карьеру после всевозможных побед
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос, что мотивирует его продолжать карьеру после всевозможных побед.

«Главная мотивация – Ева. Спорт на другой ступени. Но если говорить про спорт, у меня мотивации достаточно. Считаете, что я всё выиграл? Но ведь есть Йоаханнес, у которого золотых медалей на главных стартах больше. Почему бы не попробовать его обойти по этому показателю? Найти для себя мотивацию на самом деле просто. Мне постоянно хочется обыграть себя, прежде всего. Ставлю почти на каждую гонку конкретные задачи. Приведу пример. Бежал я на любительских соревнованиях в Головино. Там был пролог 5 км. Думаю, за сколько мы обычно бегаем, минут за 13? А я попробую за 12 минут пробежать. Финишировал – 11.59. Можно и так себя мотивировать, можно иначе. Нельзя останавливаться. Если ты остановился в своём развитии, то можно заканчивать карьеру», – сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:

«Я человек, а не робот». Уникальное интервью с Большуновым – таким вы его ещё не знали «Я человек, а не робот». Уникальное интервью с Большуновым – таким вы его ещё не знали
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