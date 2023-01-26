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Большунов — об отстранении России: спорт должен объединять, а не быть причиной раздора

Большунов — об отстранении России: спорт должен объединять, а не быть причиной раздора
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Нужно понимать, что далеко не все западные спортсмены могут прямо высказывать свою точку зрения. Я уверен, что большинство из них хотели бы, чтобы мы выступали. Но в дело вмешивается политика. Сложно от этого отстраниться, когда политические решения затрагивают все сферы деятельности, но в спорте нужно хотя бы пытаться быть от этого как можно дальше. Всегда же было, что Олимпиады объединяли, что там были честные и дружественные соревнования. Спорт должен объединять, а не быть причиной раздора. По-другому нельзя», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:

«Я человек, а не робот». Уникальное интервью с Большуновым – таким вы его ещё не знали «Я человек, а не робот». Уникальное интервью с Большуновым – таким вы его ещё не знали
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