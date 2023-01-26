Большунов — об отстранении России: спорт должен объединять, а не быть причиной раздора

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Нужно понимать, что далеко не все западные спортсмены могут прямо высказывать свою точку зрения. Я уверен, что большинство из них хотели бы, чтобы мы выступали. Но в дело вмешивается политика. Сложно от этого отстраниться, когда политические решения затрагивают все сферы деятельности, но в спорте нужно хотя бы пытаться быть от этого как можно дальше. Всегда же было, что Олимпиады объединяли, что там были честные и дружественные соревнования. Спорт должен объединять, а не быть причиной раздора. По-другому нельзя», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.



Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»: