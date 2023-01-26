Большунов: у меня семья на первом месте — на вершине пирамиды. Спорт уходит на второй план

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, какую роль в его жизни играет семья.

«Семья очень помогла, особенно рождение Евы. Мне удалось переключиться. Безусловно, семья для меня на первом месте, на вершине пирамиды, а спортивный мир и всё, что с ним связано, немного уходит на второй план. Я стараюсь как можно больше времени проводить с семьёй, практически после каждого этапа Кубка России улетаю к ним. На сбор в Сочи я взял Аню с Евой. Я уже готов с дочкой на лыжах кататься. Ну а что такого – санки на полозьях есть же, просто привязал к себе и всё. Хотел сделать это уже в Сыктывкаре, но там морозы сильные были, пришлось жену и дочку дома оставить.

С семьёй мне оказалось проще пережить ситуацию с нашим отстранением, чем я себе представлял. Нет смысла больше тратить нервы на подобные вещи. У нас есть дочка, которая растёт, каждый день узнаёт что-то новое, каждый день чему-то учится. И когда ты имеешь возможность видеть это, быть рядом – это совершенно другие эмоции! Ты сам радуешься даже больше, чем она, смеёшься вместе с ней. Я не могу это описать», – сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:



