«Шок». Майя Дальквист — о намерении МОК рассмотреть допуск россиян на международные старты

Двукратная чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Майя Дальквист прокомментировала новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов на международные старты, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.

«На самом деле это немного шок. Я не была готова к каким-либо изменениям по сравнению с тем, что было. Я думаю, что это было бы неправильно и для них, и для нас», — приводит слова Дальквист Aftonbladet.

В пресс-релизе организации отмечается, что «подавляющее число участников» консультационных совещаний отметило необходимость придерживаться объединяющей миссии олимпийского движения и уважать права всех спортсменов без каких-либо дискриминационных мер. Также в нём неоднократно повторяется мысль о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях из-за его паспорта.