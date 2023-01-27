Шведский журналист: совершенно не удивлюсь, если Вяльбе пробивает участие России в ЧМ-2023

Шведский журналист Томас Петтерсон отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов на международные старты, которые не поддерживали военную спецоперацию на Украине.

«В конце февраля 2022 года МОК призвал мировые спортивные организации запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать во всех международных видах спорта. Тогда причина была очевидна. 25 января 2023 года приходит новое объявление: МОК намерен рассмотреть допуск российских спортсменов на международные старты. Причина непонятна…

МОК, видимо, считает, что наказаний уже достаточно. МОК очень хочет, чтобы всё было как раньше. МОК так сильно хочет сделать вид, что спорт и политика не имеют ничего общего друг с другом.

Я удивлен? Не совсем. Еще прошлой осенью начала просачиваться информация о том, что МОК и ряду других международных спортивных организаций трудно исключить из своей деятельности большую, сильную и богатую Россию. И я совершенно не удивлюсь, если президент России по лыжным гонкам Елена Вялбе сейчас сидит с мобильным телефоном у уха и пробивает участие России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который пройдёт через месяц в словенской Планице», — написал Петтерсон в статье на Expressen.