Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Андерссон — о заявлении МОК: мне не кажется, что есть какие-то причины изменить позицию

Андерссон — о заявлении МОК: мне не кажется, что есть какие-то причины изменить позицию
Комментарии

Шведская лыжница Эбба Андерссон отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о намерении рассмотреть допуск к международным стартам спортсменов из России, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживали военную спецоперацию на Украине.

«Я была удивлена, что это снова появилось в новостях. Позиция, которую мы занимали в начале сезона, была совершенно ясной, и сейчас мне не кажется, что есть какие-то причины изменить её», — приводит слова Андерсон SVT.

В пресс-релизе МОК отмечается, что «подавляющее число участников» консультационных совещаний отметило необходимость придерживаться объединяющей миссии олимпийского движения и уважать права всех спортсменов без каких-либо дискриминационных мер. Также в нём неоднократно повторяется мысль о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях из-за его паспорта.

Новость по теме
Шведская лыжница пригрозила бойкотом в случае возвращения россиян на международные старты
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023