Андерссон — о заявлении МОК: мне не кажется, что есть какие-то причины изменить позицию

Шведская лыжница Эбба Андерссон отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о намерении рассмотреть допуск к международным стартам спортсменов из России, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживали военную спецоперацию на Украине.

«Я была удивлена, что это снова появилось в новостях. Позиция, которую мы занимали в начале сезона, была совершенно ясной, и сейчас мне не кажется, что есть какие-то причины изменить её», — приводит слова Андерсон SVT.

В пресс-релизе МОК отмечается, что «подавляющее число участников» консультационных совещаний отметило необходимость придерживаться объединяющей миссии олимпийского движения и уважать права всех спортсменов без каких-либо дискриминационных мер. Также в нём неоднократно повторяется мысль о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях из-за его паспорта.