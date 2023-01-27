Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Финский лыжник обратился в суд из-за непопадания в состав сборной

Финский лыжник обратился в суд из-за непопадания в состав сборной
Комментарии

Финский спринтер Лаури Маннила пытался оспорить в суде непопадание в состав сборной на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе. Соревнования в Ле Русе, которые пройдут с 27 по 29 января, станут практически последней возможностью отобраться на чемпионат мира.

Как сообщает Ilta-Sanomat, своё решение Маннила аргументировал тем, что Олли Ахонен отобрался в команду по результатам Кубка Скандинавии, где он занял 13-е место. По мнению Лаури, данное соревнование не должно было учитываться при выборе состава сборной.

Совет по правовой защите вынес решение, что тренеры сборной Финляндии не нарушили критерии выбора и оснований для изменения состава нет.

В текущем сезоне Лаури Маннила занимает 90-е место в общем зачёте Кубка мира.

0
0
1
0
0
0
Поделиться
Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: На лыжи

Источник: Ilta-Sanomat

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023