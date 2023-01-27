Финский лыжник обратился в суд из-за непопадания в состав сборной
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Финский спринтер Лаури Маннила пытался оспорить в суде непопадание в состав сборной на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе. Соревнования в Ле Русе, которые пройдут с 27 по 29 января, станут практически последней возможностью отобраться на чемпионат мира.
Как сообщает Ilta-Sanomat, своё решение Маннила аргументировал тем, что Олли Ахонен отобрался в команду по результатам Кубка Скандинавии, где он занял 13-е место. По мнению Лаури, данное соревнование не должно было учитываться при выборе состава сборной.
Совет по правовой защите вынес решение, что тренеры сборной Финляндии не нарушили критерии выбора и оснований для изменения состава нет.
В текущем сезоне Лаури Маннила занимает 90-е место в общем зачёте Кубка мира.
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