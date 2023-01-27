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Эмма Рибом: ситуация на Украине не изменилась, значит, россиян нельзя допускать к турнирам

Эмма Рибом: ситуация на Украине не изменилась, значит, россиян нельзя допускать к турнирам
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Шведская лыжница Эмма Рибом отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о намерении рассмотреть допуск к международным стартам спортсменов из России, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживали военную спецоперацию на Украине.

«На этот вопрос есть только один ответ: ситуация на Украине не изменилась, значит, российских спортсменов нельзя допускать к турнирам. Это просто кажется таким неправильным», — приводит слова Рибом Expressen.

В пресс-релизе МОК говорится, что «подавляющее число участников» консультационных совещаний отметило необходимость придерживаться объединяющей миссии олимпийского движения и уважать права всех спортсменов без каких-либо дискриминационных мер. Также в нём неоднократно повторяется мысль о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях из-за его паспорта.

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