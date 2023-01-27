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FIS не исключила участия российских лыжников в чемпионате мира — 2023

FIS не исключила участия российских лыжников в чемпионате мира — 2023
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В среду Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные старты. Шведское издание Expressen обратилось в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с вопросом о допуске россиян на чемпионат мира, который пройдёт в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта 2023 года.

«FIS приняла к сведению сообщение и рекомендации МОК и примет их во внимание при следующем обсуждении этого вопроса», — приводит Expressen ответ FIS.

На дополнительный вопрос Expressen о том, может ли решение быть принято до чемпионата мира по лыжным видам спорта в Планице, в FIS ответили, что дата следующей встречи ещё не назначена.

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