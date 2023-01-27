Александр Большунов опубликовал фото с дочерью

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал новое фото с дочерью Евой.



Фотография была опубликована в телеграм-канале спортсмена.

Фото: Из личного архива

«Доча❤», — подписал фото спортсмен.

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).



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