Хейди Венг: я почти ничего не видела на последнем круге

Норвежская лыжница Хейди Венг рассказала о причинах неудачного выступления в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ле Рус. Венг финишировала 15-й, уступив победителю Эббе Андерсон больше минуты, что стало повторением худшего результата в сезоне. По словам спортсменки, причиной слабого выступления послужил холод.

«Мне никогда не было так холодно, что я не могла видеть. Я почти ничего не видела на последнем круге. Это было неудобно. На самом деле я не совсем понимаю, что сегодня произошло», — приводит слова 31-летней спортсменки Nettavisen.

В текущем сезоне Хейди Венг занимает десятое место в общем зачёте Кубка мира, имея в активе два личных подиума. Этап Кубка мира в Ле Рус завершится 29 января.