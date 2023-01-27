Дмитрий Губерниев словами из песни прокомментировал недопуск российских лыжников на ЧМ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу решения Международной федерации лыжного спорта не допускать российских спортсменов на ближайший чемпионат мира.

«Как в одной прекрасной песне из «Звезды пленительного счастья»: «Не обещайте деве юной любови вечной на земле». Я по-прежнему считаю, что шансы наших минимальны выступить на двух Олимпиадах — зимней и летней. Конечно, движение какое-то есть, но условия совершенно неприемлемые.



Руководители федераций сейчас немного отрезвляют. И Далин, который сказал, что фиг биатлонистам, а не участие в соревнованиях. То же самое говорит и FIS. Соревнуемся по-прежнему в России и Беларуси», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.