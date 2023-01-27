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Дмитрий Губерниев словами из песни прокомментировал недопуск российских лыжников на ЧМ

Дмитрий Губерниев словами из песни прокомментировал недопуск российских лыжников на ЧМ
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу решения Международной федерации лыжного спорта не допускать российских спортсменов на ближайший чемпионат мира.

«Как в одной прекрасной песне из «Звезды пленительного счастья»: «Не обещайте деве юной любови вечной на земле». Я по-прежнему считаю, что шансы наших минимальны выступить на двух Олимпиадах — зимней и летней. Конечно, движение какое-то есть, но условия совершенно неприемлемые.

Руководители федераций сейчас немного отрезвляют. И Далин, который сказал, что фиг биатлонистам, а не участие в соревнованиях. То же самое говорит и FIS. Соревнуемся по-прежнему в России и Беларуси», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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