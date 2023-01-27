Шведская лыжница Андерссон отмахнулась от оператора, снимавшего, как она переодевается

Шведская лыжница Эбба Андерссон, одержавшая победу в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ле Рус, отмахнулась от оператора, который снимал её в момент переодевания.

ФОТО: Expressen

«Может, я и не самая высокомерная, но есть более интересные вещи для съёмки, там идёт лыжная гонка», — приводит комментарий спортсменки Expressen.



Эбба Андерссон пропустила почти два месяца из-за болезни, но смогла триумфально вернуться и одержать вторую победу в текущем розыгрыше Кубка мира, опередив ближайшую преследовательницу на 13 секунд.



В текущем сезоне Андерссон занимает 21-е место в общем зачёте Кубка мира, имея в активе две победы и два личных подиума. Этап Кубка мира в Ле Рус завершится 29 января.