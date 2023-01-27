Норвежец Амундсен выиграл коньковую разделку на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира

В Ле Рус (Франция) завершилась мужская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Второе место занял его соотечественник Шур Рёте. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома.



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1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) —21.26,5.

2. Шур Рёте (Норвегия) — отставание +11,9.

3. Вильям Порома (Швеция) +17,9.

4. Пол Голберг (Норвегия) +18,9.

5. Жюль Лапьер (Франция) +25,0.

6. Дидрик Тёнсет Норвегия) +25,2.

7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +28,5.

8. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +28,9.

9. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +29,4.

10.Фридрих Мох (Германия) +32,4.