Видеообзор победы Харальда Амундсена в коньковой разделке на 10 км на этапе КМ в Ле Рус

В Ле Рус (Франция) завершилась мужская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Второе место занял его соотечественник Шур Рёте. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, Шестой этап. Ле Рус. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль. Мужчины



1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 21.26,5.

2. Шур Рёте (Норвегия) — отставание +11,9.

3. Вильям Порома (Швеция) +17,9.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).