Видеообзор победы Харальда Амундсена в коньковой разделке на 10 км на этапе КМ в Ле Рус

В Ле Рус (Франция) завершилась мужская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Второе место занял его соотечественник Шур Рёте. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира, Шестой этап. Ле Рус. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль. Мужчины
1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 21.26,5.
2. Шур Рёте (Норвегия) — отставание +11,9.
3. Вильям Порома (Швеция) +17,9.
Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
- 27 января 2023
-
19:32
-
19:01
-
17:58
-
17:45
-
17:16
-
16:36
-
16:25
-
15:58
-
15:24
-
15:23
-
15:19
-
15:05
-
14:53
-
14:29
-
12:18
-
10:08
-
09:59
-
01:45
-
00:53
-
00:38
-
00:09
- 26 января 2023
-
23:10
-
22:41
-
19:53
-
18:40
-
18:15
-
17:50
-
17:25
-
17:00
-
16:35
-
16:10
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:57