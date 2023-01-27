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Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Диггинс вышла на третью строчку

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Диггинс вышла на третью строчку
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Сегодня, 27 января, в Ле Рус (Франция) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.
3. Джессика Диггинс (США) — 1094.
4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1088.
5. Рози Бреннен (США) – 1018.
6. Катарина Хенниг (Германия) — 992.
7. Надине Фендрих (Швейцария) — 920.
8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 877.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 834.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 820.

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