Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Диггинс вышла на третью строчку

Сегодня, 27 января, в Ле Рус (Франция) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.

3. Джессика Диггинс (США) — 1094.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1088.

5. Рози Бреннен (США) – 1018.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 992.

7. Надине Фендрих (Швейцария) — 920.

8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 877.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 834.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 820.