Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо лидирует, Тёнсет поднялся на 6-е место

Сегодня, 27 января, в Ле Рус (Франция) завершилась мужская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Второе место занял его соотечественник Шур Рёте. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома. Лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо занял по итогам гонки восьмое место.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1466 очков.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 1399.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1097.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 948.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 844.

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 802.

7. Калле Хальфварссон (Швеция) — 793.

8. Михал Новак (Чехия) – 764.

9. Вильям Порома (Швеция) — 712.

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 702.