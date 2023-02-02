Расписание 7-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Толбахе

С 3 по 5 февраля в Толбахе (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих соревнований.

7-й этап Кубка мира. Тоблах, Италия

3 февраля

17:50. Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал

18:00. Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал

4 февраля

15:00. Женщины. Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль.

17:00. Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль.

5 февраля

13:00. Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км.

15:00. Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км.

В расписании указано московское время.

Напомним, российские лыжники пропускают весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).