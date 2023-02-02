Расписание 7-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Толбахе
Поделиться
С 3 по 5 февраля в Толбахе (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих соревнований.
7-й этап Кубка мира. Тоблах, Италия
3 февраля
17:50. Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
18:00. Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
4 февраля
15:00. Женщины. Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль.
17:00. Мужчины. Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль.
5 февраля
13:00. Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км.
15:00. Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км.
В расписании указано московское время.
Напомним, российские лыжники пропускают весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
00:30
-
00:28
- 1 февраля 2023
-
23:15
-
20:50
-
18:34
-
16:07
-
15:26
-
14:56
-
12:16
-
10:07
-
00:54
- 31 января 2023
-
19:30
-
19:07
-
19:00
-
16:43
-
14:33
-
12:57
-
11:49
-
10:13
- 30 января 2023
-
17:40
-
17:13
-
16:35
-
12:04
-
10:00
-
00:07
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:51
-
22:20
-
22:05
-
20:40
-
20:34
-
19:49
Партнерский контент