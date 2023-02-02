Расписание 7-го этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

С 3 по 5 февраля в Красногорске состоится седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.
3 февраля, пятница
11:00 – Раздельный старт. Классический стиль. Женщины 10 км
Награждение победителей (через 15 минут после финиша
последнего участника).
13:00 – Раздельный старт. Классический стиль. Мужчины 15 км
Награждение победителей (через 15 минут после финиша
последнего участника).
5 февраля, воскресенье
11:00 – Спринт. Свободный стиль. Квалификация женщины, мужчины.
13:00 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины.
14:50 – Награждение победителей.
Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, четвёртый этап — в Кирово-Чепецке, пятый — в Красногорске, а шестой — в Сыктывкаре.
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