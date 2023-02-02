Расписание 7-го этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

С 3 по 5 февраля в Красногорске состоится седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

3 февраля, пятница

11:00 – Раздельный старт. Классический стиль. Женщины 10 км

Награждение победителей (через 15 минут после финиша

последнего участника).

13:00 – Раздельный старт. Классический стиль. Мужчины 15 км

Награждение победителей (через 15 минут после финиша

последнего участника).

5 февраля, воскресенье

11:00 – Спринт. Свободный стиль. Квалификация женщины, мужчины.

13:00 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины.

14:50 – Награждение победителей.

Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, четвёртый этап — в Кирово-Чепецке, пятый — в Красногорске, а шестой — в Сыктывкаре.