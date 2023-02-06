Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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Вчера, 5 февраля, завершились соревнования в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Впереди заключительный этап, который пройдёт в Кировске.
Восьмой этап. Кировск. 7 апреля 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 8 апреля 2023 года – спринт, свободный стиль. 9 апреля 2023 года – раздельный старт, свободный стиль.
Точное время начала гонок будет указано позднее.
Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, четвёртый этап — в Кирово-Чепецке, пятый — в Красногорске, а шестой — в Сыктывкаре.
Российские лыжники не участвуют в Кубке мира — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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