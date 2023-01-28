Клебо: Большунов сказал, что со мной некому конкурировать? Посмотрите на результаты

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что, как и в начале спецоперации, не готов соревноваться с российскими лыжниками до её окончания, несмотря на предложения МОК по возможному допуску россиян в нейтральном статусе.

«Готов повторить то, что сказал, когда ситуация только началась год назад.

Какова бы была конкуренция, если бы российские лыжники выступали? Трудно сказать, когда их здесь нет. Это будут только предположения.

Большунов сказал, что со мной никто не может конкурировать? Посмотрите на сегодняшние результаты. Это вполне возможно.

Хуже ли соревнования, когда нет российских гонщиков? Известно, что могут бороться за высокие места, и делали бы это и сейчас, если бы выступали», — приводит слова Клебо SVT.

27 января в коньковой разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Ле Рус Клебо занял только восьмое место.