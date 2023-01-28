«Чего она добивается?» Степанова отреагировала на новые слова Сван о готовности к бойкоту

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете россиянка Вероника Степанова отреагировала на очередное заявление шведки Линн Сван о готовности к бойкотированию международных соревнований, если FIS допустит до них российских лыжников.
«Чего, по её мнению, она добьётся этими призывами к бойкоту? И ещё вопрос: она нацелена на всех российских спортсменов или только на некоторых из нас?
Я готова и хочу соревноваться с кем угодно, в том числе с людьми, мнение которых я не могу ни понять, ни объяснить. Вот что такое спорт: защищать свои ценности и уважать ценности других. Пусть побеждают сильнейшие, а их болельщики ликуют», — приводит слова Степановой Expressen.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о намерении рассмотреть допуск к международным стартам спортсменов из России, которые придерживаются Олимпийской хартии, то есть не поддерживали военную спецоперацию на Украине.
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