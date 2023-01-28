Нисканен объяснил, почему финишировал предпоследним в гонке на 10 км

Трёхкратный олимпийский чемпион, финский лыжник Ийво Нисканен рассказал, почему финишировал предпоследним во вчерашней гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023.

После гонки выяснилось, что спортсмен врезался в ограждение на одном из участков трассы и поэтому уступил победителю более 3 минут, заняв 68-е место.

«На крутом подъёме я догнал Клебо и подошёл слишком близко к нему, а на повороте был лёд, так что моя лыжа ударилась о сетчатое ограждение и на нём даже остался довольно некрасивый след.



Да, мне потребовалось много времени, чтобы выбраться из забора. Я потерял все шансы и спокойно пошёл к финишу», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.