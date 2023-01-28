Шистад выиграла квалификацию спринта на 9-м этапе Кубка мира, Диггинс — вне топ-30

В Ле Рус (Франция) прошла квалификация женского спринта в классическом стиле в рамках девятого этапа Кубка мира-2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла норвежка Кристине Ставос Шистад.

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1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2.59,0.

2. Лаура Гиммлер (Германия) – отставание 1,9 секунды.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) + 3,41.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) + 3,50.

5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) + 4,32.

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) + 4,43.

7. Эмма Рибом (Швеция) + 4,44.

8. Линн Сван (Швеция) + 5,74…

13. Майя Дальквист (Швеция) + 8,5.

Отметим непопадание в квалификационную тридцатку американки Джессики Диггинс, шведки Эббы Андерссон и немки Виктории Карль.