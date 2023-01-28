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Йоханнес Клебо стал победителем квалификации спринта на 9-м этапе Кубка мира в Ле Рус

Йоханнес Клебо стал победителем квалификации спринта на 9-м этапе Кубка мира в Ле Рус
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В Ле Рус (Франция) прошла квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках девятого этапа Кубка мира-2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

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