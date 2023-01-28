Ришар Жув выиграл финал спринта на 9-м этапе Кубка мира в Ле Рус

В Ле Рус (Франция) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал французский лыжник Ришар Жув. Второе место по итогам гонки занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призёров норвежец Пол Голберг.



Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Ле Рус. Спринт, классический стиль, 1,6 км. Финал. Мужчины

1. Ришар Жув (Франция)– 2.39,14.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,09 секунды.

3. Пол Голберг(Норвегия) +0,91.

4. Эдвин Ангер (Швеция) +0,91.

5. Сиверт Вийг (Норвегия) +1,78.

6. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,82.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).