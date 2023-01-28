Кристине Шистад оддержала первую победу на Кубке мира в карьере

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад одержала первую в карьере победу в гонках Кубка мира по итогам завершившегося сегодня финала женского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа соревнований.

Кристине Шистад прошла дистанцию за 3.01,97 минуты, обойдя занявшую второе место шведскую лыжницу Эмму Рибом на 0,70 секунды. Третье место по итогам гонки заняла ещё одна представительница Швеции Майя Дальквист.



Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Ле Рус. Спринт, классический стиль, 1,6 км. Финал. Женщины



1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 3.01,97.

2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,70 секунды.

3. Майя Дальквист (Швеция) +1,78.



Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).