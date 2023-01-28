Видеообзор победы Кристине Шистад в финале спринта на 9-м этапе Кубка мира в Ле Рус

Сегодня, 28 января, в Ле Рус (Франция) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала норвежка Кристине Ставос Шистад. Второе место по итогам гонки заняла шведская лыжница Эмма Рибом, замкнула тройку призёров её соотечественница Майя Дальквист.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Ле Рус. Спринт, классический стиль, 1,6 км. Финал. Женщины

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 3.01,97.

2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,70 секунды.

3. Майя Дальквист (Швеция) +1,78.

4. Линн Сванн (Швеция) +2,08.

5. Джулия Керн (США) +3,45.

6. Йоханна Хагстрём (Швеция) +9,24.