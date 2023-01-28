Клебо: результат далёк от оптимального. Я не собираю вторые места

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал второе место по итогам завершившегося сегодня финала мужского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал французский лыжник Ришар Жув.

Перед самым выходом на финишную прямую Йоханнес Клебо едва не столкнулся со шведским лыжником Эдвином Ангером. В результате норвежец уступил победителю Жуву 0.09 секунды на финише.

«Имел место небольшой хаос. Я столкнулся с Эдвином (Ангером) и пропустил идеальную возможность для спуска. Потом началась настоящая битва. Я хотел бы быть на вершине. Но будем считать, что сегодня были выходные. Этот результат далёк от оптимального. Я не собираю вторые места», — приводит слова Клебо TV2.