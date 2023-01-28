Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Нисканен вышла на третье место

Сегодня, 28 января. в Ле Рус (Франция) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала норвежка Кристине Ставос Шистад. Второе место по итогам гонки заняла шведская лыжница Эмма Рибом, замкнула тройку призёров её соотечественница Майя Дальквист.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447 очков.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1126.

4. Джессика Диггинс (США) — 1110.

5. Рози Бреннен (США) – 1066.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 992.

7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 946.

8. Надине Фендрих (Швейцария) — 920.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 856.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 820.