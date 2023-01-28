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Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Голберг — второй

Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Голберг — второй
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Сегодня, 28 января, в Ле Рус (Франция) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал французский лыжник Ришар Жув. Второе место по итогам гонки занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призёров норвежец Пол Голберг.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1576 очков.
2. Пол Голберг (Норвегия) – 1489.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1178.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 948.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 844.
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 802.
7. Калле Хальфварссон (Швеция) — 793.
8. Михал Новак (Чехия) – 790.
9. Бен Огден (США) — 730.
10. Вильям Порома (Швеция) — 712.

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