Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих лидирует, Дальквист вышла на второе место

Сегодня, 28 января. в Ле Рус (Франция) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала норвежка Кристине Ставос Шистад. Второе место по итогам гонки заняла шведская лыжница Эмма Рибом, замкнула тройку призёров её соотечественница Майя Дальквист.

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины



1. Надине Фендрих (Швейцария) — 540.

2. Майя Дальквист (Швеция) — 515.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 509.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 494

5. Джулия Керн (США) — 463.

6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 429.

7. Эмма Рибом (Швеция) — 424.

8. Лаура Гиммлер (Германия) — 381.

9. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 324.

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 312.