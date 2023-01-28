Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Шанава — второй

Сегодня, 28 января, в Ле Рус (Франция) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал французский лыжник Ришар Жув. Второе место по итогам гонки занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призёров норвежец Пол Голберг.

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



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1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 692 очка.

2. Лука Шанава (Франция) — 529.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 504.

4. Пол Голберг (Норвегия) – 503.

5. Ришар Жув (Франция) — 500.

6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 461.

7. Эдвин Ангер (Швеция) — 444.

8. Бен Огден (США) — 361.

9. Рено Же (Франция) — 349.

10. Валерио Гронд (Швейцария) — 310.