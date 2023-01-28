Двоеборец Рийбер дисквалифицирован с соревнований Кубка мира из-за дырки в костюме

Серебряный призёр Олимпиады-2018, четырёхкратный чемпион мира по лыжному двоеборью норвежец Ярль Магнус Рийбер был дисквалифицирован с соревнований Кубка мира в Зеефельде (Австрия) из-за дырки в костюме.

Сообщается, что Рийбер изначально не был уверен в своём дальнейшем участии в соревнованиях. Норвежец боролся с болезнью, но решил всё же попробовать свои силы в субботней секции прыжков, прежде чем определиться с дальнейшими планами на соревнования.

Показав результат прыжка в 95,5 метра, Рийбер оказался далеко позади лидерских позиций. Но, помимо этого, почти сразу норвежца дисквалифицировали за то, что его комбинезон порвался.

«Много странного произошло. У меня была большая дыра в костюме. Я почувствовал, как он треснул, когда приземлился. Во многом было приятно, что эта гонка сделала за меня дальнейший выбор. Теперь мне просто нужно вообще отказаться от Кубка мира и сосредоточиться на грядущем чемпионате мира. И взять наконец отпуск. Было тяжело. Но это помогло мне принять это решение. Я чувствую небольшое облегчение во многих отношениях», — приводит слова Рийбера NRK.