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Серебряный призёр Олимпиады Иван Якимушкин впервые стал отцом

Серебряный призёр Олимпиады Иван Якимушкин впервые стал отцом
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне лыжник сборной России Иван Якимушкин и его супруга, бывшая лыжница, чемпионка России в эстафете Ольга Кучерук впервые стали родителями. У пары родился сын. Якимушкин и Кучерук поженились в Тюмени 30 апреля.

«Добро пожаловать в новый мир, сынок!» — подписала фото Кучерук, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Ольги Кучерук

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону зимних Игр представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (1375 очков), который завоевал «Большой хрустальный глобус».

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