«Нас не догонят!» Александр Большунов показал, как катается на лыжах с дочерью

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милое фото с дочерью Евой. На нём Большунов катается на лыжах, закрепив сани с дочерью на себе.
Александр и его супруга Анна поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.
«Нас не догонят!» — подписал ролик Большунов.
Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).
Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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