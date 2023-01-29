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Норвежец Пол Голберг на эмоциях спел французский гимн на церемонии награждения в Ле Рус

Норвежец Пол Голберг на эмоциях спел французский гимн на церемонии награждения в Ле Рус
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Чемпион мира в эстафете, вице-лидер Кубка мира норвежский лыжник Пол Голберг пел французский гимн во время церемонии награждения по итогам классического спринта на девятом этапе КМ в Ле Рус (Франция).

Лыжные гонки. Кубок мира, девятый этап, Ле Рус. Спринт, классический стиль, 1,6 км. Финал. Мужчины

1. Ришар Жув (Франция) – 2.39,14.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,09 секунды.
3. Пол Голберг (Норвегия) +0,91.
4. Эдвин Ангер (Швеция) +0,91.
5. Сиверт Вийг (Норвегия) +1,78.
6. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,82.

Позднее Голберг прокомментировал своё поведение норвежским СМИ.

«Для меня это тоже стало грандиозным моментом. Я немало поездил на Кубок мира, но таких ощущений на церемонии награждения не было никогда за всю мою карьеру. Просто фантастика, как они демонстрируют свои чувства. Для меня это стало из ряда вон выходящим событием», — приводит слова Голберга Adressa.

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