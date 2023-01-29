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Йоханнес Клебо выиграл классический масс-старт на этапе Кубка мира в Ле Рус

Йоханнес Клебо выиграл классический масс-старт на этапе Кубка мира в Ле Рус
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В Ле Рус (Франция) завершился мужской масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Второе место по итогам гонки занял фин Ийво Нисканен. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома.

Лыжные гонки. Кубок мира, девятый этап, Ле Рус. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 49.29,1.
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание 1,2 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +1,3.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +4,3.
5. Шур Рёте (Норвегия) +4,9.
6. Пол Голберг (Норвегия) +18,4.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 9, Ле Рус, Франция
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
29 января 2023, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
49:29.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+1.2
3
Вильям Порома
Швеция
+1.3
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