Петтер Норттуг занял 36-е место в классическом лыжном марафоне «Марчалонга»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг занял 36-е место по итогам завершившегося сегодня легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, проходящего в Италии в рамках серии Ski Classics. На последнем подъёме норвежец оторвался от лидирующей группы и пришел к финишу с отставанием в 1 минуту и 58 секунд от первого места.
Победителем второго крупнейшего лыжныго марафона в мире у мужчин стал шведский лыжник Эмиль Перссон. У женщин победу одержала 26-летняя норвежская лыжница Магни Смедос, для которой эта победа стала первым триумфом в гонках на длинные дистанции серии Ski Classics.
Лыжные гонки. Visma Ski Classics. Марафон«Марчалонга». Италия. 70 км
Мужчины
1. Эмиль Перссон (Швеция) — 2:48.57,0.
2. Торд Асле Йердален (Норвегия) — отставание +1.0,1 минуты.
3. Андреас Нигаард (Норвегия) + 2.1,1.
Женщины
1. Магни Смедос (Швеция) 3:14.00.
2. Аниккен Ерде Алнес (Норвегия) +1.05,6
3. Йенни Ларссон (Швеция) +2.04,4
Напомним, в 2022 году «Марчалонгу» выиграл россииянин Эмил Воркуев. Российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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