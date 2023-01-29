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Видеообзор победы Эббы Андерссон в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Ле Рус

Видеообзор победы Эббы Андерссон в классическом масс-старте на этапе Кубка мира в Ле Рус
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В Ле Рус (Франция) прошёл женский масс-старт классическом стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон. Второе место по итогам гонки заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. Замкнула тройку призёров норвежка Астрид Эйре Слинн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, девятый этап, Ле Рус. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 55.37,2.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — отставание 22,1 секунды.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.20,4.
4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +1.24,6.
5. Эмма Рибом (Швеция) +2.07,2.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) +2.08,1.

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