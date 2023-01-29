Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Нисканен поднялась на 2-е место

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Нисканен поднялась на 2-е место
Комментарии

В Ле Рус (Франция) прошёл женский масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон. Второе место по итогам гонки заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. Замкнула тройку призёров норвежка Астрид Эйре Слинн.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447 очков.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1245.
3. Джессика Диггинс (США) — 1176.
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.
5. Рози Бреннен (США) – 1127.
6. Катарина Хенниг (Германия) — 992.
7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 946.
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 925.
9. Надине Фендрих (Швейцария) — 920.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 881.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023