Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Нисканен поднялась на 2-е место

В Ле Рус (Франция) прошёл женский масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон. Второе место по итогам гонки заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. Замкнула тройку призёров норвежка Астрид Эйре Слинн.
Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447 очков.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1245.
3. Джессика Диггинс (США) — 1176.
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.
5. Рози Бреннен (США) – 1127.
6. Катарина Хенниг (Германия) — 992.
7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 946.
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 925.
9. Надине Фендрих (Швейцария) — 920.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 881.
- 29 января 2023
-
19:49
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
18:25
-
17:36
-
16:29
-
15:48
-
14:26
-
10:55
-
10:47
-
10:27
-
00:51
- 28 января 2023
-
23:50
-
22:49
-
22:45
-
21:20
-
21:16
-
20:25
-
19:56
-
19:51
-
19:40
-
18:09
-
17:58
-
16:03
-
15:15
-
15:13
-
12:40
-
12:30
-
12:15
-
10:16
-
10:05
-
01:00
-
00:06
- 27 января 2023
-
23:58