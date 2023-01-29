Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Нисканен поднялась на 2-е место

В Ле Рус (Франция) прошёл женский масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон. Второе место по итогам гонки заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. Замкнула тройку призёров норвежка Астрид Эйре Слинн.



Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447 очков.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1245.

3. Джессика Диггинс (США) — 1176.

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.

5. Рози Бреннен (США) – 1127.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 992.

7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 946.

8. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 925.

9. Надине Фендрих (Швейцария) — 920.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 881.