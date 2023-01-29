Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо упрочил лидерство

В Ле Рус (Франция) завершился мужской масс-старт в классическом стиле на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Второе место по итогам гонки занял фин Ийво Нисканен. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома.



Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1706 очков.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 1584.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1178.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1004.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 909.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 878.

7. Вильям Порома (Швеция) — 820.

8. Калле Хальфварссон (Швеция) — 793.

9. Михал Новак (Чехия) – 790.

10. Шур Рёте (Норвегия) — 766.